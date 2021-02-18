YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle başvuruları alınmasına rağmen gerçekleştirilemeyen YÖKDİL/2 sınavının 28 Şubat tarihinde gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyurulmuştu. 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA;

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ