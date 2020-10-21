YÖKDİL başvuru 2020 ekranı açıldı! YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YÖKDİL/2 başvuruları başladı. YÖKDİL'e hazırlığını sürdüren adaylar, başvuru nasıl yapılır, başvuru ücretii ne kadar sorularına cevap arıyor. Aynı zamanda sınav gününü de öğrenmek isteyenler, YÖKDİL ne zaman uygulanacak sorusunu araştırıyor. İşte YÖKDİL 2020 hakkında merak edilenler...

YÖKDİL 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 130 TL

YÖKDİL/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.