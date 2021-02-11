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11.02.2021 - 15:06 |

YÖKDİL başvuru ekranı | 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte son başvuru tarihi

YÖKDİL başvuruları devam ediyor. 5 Şubat tarihinde başlayan YÖKDİL başvurularında son gün ne zaman? ÖSYM AİS aracılığıyla yapılan YÖKDİL başvurusu nasıl yapılıyor? İşte 2021 YÖKDİL başvuru tarihleri ve sınav ile ilgili merak edilen detaylar...

YÖKDİL başvuru ekranı | 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte son başvuru tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvurular devam ediyor. 5 Şubat'ta başlayan YÖKDİL başvuruları için son gün 15 Şubat 2021. Peki, 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL NE ZAMAN?

2021 YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 145 TL.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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