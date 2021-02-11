YÖKDİL başvuru ekranı | 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte son başvuru tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvurular devam ediyor. 5 Şubat'ta başlayan YÖKDİL başvuruları için son gün 15 Şubat 2021. Peki, 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL NE ZAMAN?

2021 YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde duyurulacak.

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YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 145 TL.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)