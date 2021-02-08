YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek?

YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 5 Şubat Cuma günü alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları "15 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini online olarak ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilk olarak Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden veya e-Devlet üzerinden HES kodu aldıktan sonra başvuru yapabilecek. Peki YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 Şubat tarihinde alınmaya başlanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 15 Şubat mesai bitimine kadar alınmaya devam edecek

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti olarak adaylardan 145 TL başvuru ücreti alınacak

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 şubat tarihinde alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları 15 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilebilecek