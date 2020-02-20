YÖKDİL sınav giriş belgeleri açıklandı? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

YÖKDİL sınav giriş belgeleri için günlerdir bekleniyordu. ÖSYM bugün heyecanlı bekleyişe son verdi ve saat 14.00'te sınav giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKALAMASI

"01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."