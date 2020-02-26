26.02.2020 - 12:10 |
YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL 2020 sınav tarihi ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuur işlemleri 8-16 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL sınavının giriş yerleri de belirlendi. ÖYKDİL hazırlıklarını sürdüren adaylar, YÖKDİL 2020 sınav tarihi ne zaman? öğrenmek istiyor. İşte ÖYKİL 2020/1 sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...
YÖKDİL sınavı için başvuru işlemleri tamamlandı. 08-16 Ocak 2020 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, YÖKDİL sınav tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı için bir gelişme de 20 Şubat 2020 tarihinde yaşandı ve YÖKDİL sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Peki YÖKDİL ne zaman uygulanacak? YÖKDİL 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlayabilir.
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YÖKDİL NE ZAMAN 2020?
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.