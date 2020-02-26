YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? YÖKDİL 2020 sınav tarihi ne zaman?

YÖKDİL sınavı için başvuru işlemleri tamamlandı. 08-16 Ocak 2020 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları sonrasında, YÖKDİL sınav tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı için bir gelişme de 20 Şubat 2020 tarihinde yaşandı ve YÖKDİL sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Peki YÖKDİL ne zaman uygulanacak? YÖKDİL 2020 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlayabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



YÖKDİL NE ZAMAN 2020?

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.

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