YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları - cevaplar yayınlandı mı?

8-16 Ocak 2020 Tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvurularından sonra, YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020 Pazar günü uygulandı. YÖKDİL 2020 sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için arayışa koyuldu. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınav sonuçları tarihi...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları, 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SORU - CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YÖKDİL soruları ve YÖKDİL cevapları henüz yayınlanmadı. YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.