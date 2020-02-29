YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖDKİL sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav giriş belgesi nasıl alınır ve sınav saat kaçta sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınav giriş belgesi ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek. YÖKDİL sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı 10:15'de başlayacak. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Sınav 3 saat sürecek. YÖKDİL sınav sonuçlarınınn 26 Mart tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor

İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında

bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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