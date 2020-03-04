YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sınavında geçen hafta sonu binlerce kişi ter döktü. Sınav sonrası soru ve cevaplar açıklandı ve sonuçlara dair bir fikir edinildi. Fakat şimdi net sonuçlar bekleniyor. Net tarihi bilmeyenler sıklıkla YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuç tarihlerini daha önce yayımladığı takvimde açıklamıştı. Buna göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.