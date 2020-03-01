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01.03.2020 - 18:18 |

YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavı bugün gerçekleşti. Sınav biter bitmez soru ve cevaplar gündem olurken bir yandan da "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte konuya dair bilgiler...

YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL) binlerce kişi ter döktü. Sınav bittikten sonra adaylar soru ve cevaplara ulaşmak istedi. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken bir yandan da "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arandı.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İLE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra yayımlanmıştı. Bu neden gözler 2 Mart tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan sonuçları ise 26 Mart'ta ilan edilecek. 

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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