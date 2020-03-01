YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda (YÖKDİL) binlerce kişi ter döktü. Sınav bittikten sonra adaylar soru ve cevaplara ulaşmak istedi. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken bir yandan da "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arandı.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İLE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra yayımlanmıştı. Bu neden gözler 2 Mart tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan sonuçları ise 26 Mart'ta ilan edilecek.