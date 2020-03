YÖK’ten uzaktan eğitim desteği

YÖK tarafından, uzaktan ve açıköğretim imkânlarının kullanılması için üniversite rektörlüklerine yazı gönderildi. Yazıda, Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) aracılığıyla 120 üniversitenin derslerinin yüzde 30’a kadar kısmının uzaktan verilebileceği vurgulandı. Üniversite rektörlüklerine 18 Mart’a kadar hangi derslerde uzaktan eğitim talep ettikleri, imkânları ve diğer dijital eğitim önerileriyle ilgili dönüş istendi.

Altyapı hazır

YÖK ayrıca, önlemlere ek olarak 800’ün üzerinde dijital ders malzemesini de tüm üniversitelerin erişimine açacak. YÖK’ün, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar 16 üniversitede, 6 bini aşkın öğretim görevlisi deneyim kazandı; 50 bini aşkın yükseköğretim öğrencisi de dijital okur yazarlık dersi aldı. Konuyla ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’dan bilgi aldık. “Üniversitelerde 10 binin üzerinde program ve on binlerce ders var. Her dersin de her üniversitede içeriği farklı. Bu nedenle MEB'in yaptığı gibi standardizasyon yapmamız mümkün değil” diyen Gündoğan, ancak üniversitelerde altyapı ve deneyim olduğunu dile getirdi. 207 üniversitenin, 120’sinde UZEM oduğunu belirten Gündoğan, “Bu merkezlerde zaten uzaktan öğretimle verilen dersler var. Ayrıca İstanbul, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinde yürütülen açıköğretim sistemi r. Bu sistemlerde konu anlatımları, testleriyle birlikte bine yakın ders havuzu var. Bunları devreye sokmayı hedefliyoruz” dedi. Üniversitelerdeki derslerin hepsini vermenin mümkün olmadığını dile getiren Gündoğan, şunları söyledi: “Verebileceğimiz bütün dersleri vermeye çalışacağız. Bütün üniversitelere hangi dersleri kendi imkânlarıyla uzaktan eğitimle verebileceklerini, altyapılarını sorduk. Çarşambaya kadar cevaplayacaklar. Biz de gelen cevaplardan yol haritamızı çizeceğiz. Önümüzdeki hafta planlayıp, ortaya bir plan koyup, bir sonraki hafta en azından derslere başlamayı düşünüyoruz. Önemli olan öğrencilerin eğitimden kopmaması.”