YÖK’ün dijital eğitimine 30 üniversite daha katılacak

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; 16 Mart’ta başlatılan iş birliği kapsamında, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan Anadolu’daki 24 üniversiteden akademisyenlere ‘siber güvenlik’ ve ‘ağ yönetimi’ konularında verilen eğitimlerde ilk 2 faz tamamlandı. Eğitim alan 63 akademisyenden 51’i sertifika almaya hak kazanırken, YÖK’te akademisyenlere yönelik ‘sanal sertifika töreni’ düzenlendi. Törenin ardından yine Anadolu’dan seçilen 30 yeni üniversitenin katılımıyla 3’üncü faz eğitim programının tanıtımı gerçekleştirildi. 2021 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3'üncü faz eğitimi için, Bolu Abant İzzet Baysal, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Çankırı Karatekin, Dumlupınar, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, Niğde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Tarsus Uşak Üniversiteleri seçildi. Projede eğitim görecek her bir üniversite tarafından bildirilecek 3 akademisyenden en az birinin kadın akademisyenler arasından seçilmesi zorunluluğu getirildi. Projenin ilk fazında Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri, ikinci fazda ise Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye, Siirt, Şırnak Üniversiteleri yer almıştı.

'REKTÖRLERİMİZ, SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİNİ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE YAYMALI’

Yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirten YÖK Başkanı Saraç, içinden geçilen sürecin bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti. 2018’in aralık ayında başlattıkları Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında 20 üniversiteden 60 binin üzerinde öğrenci ve 10 binin üzerinde öğretim elemanına dijital beceri eğitimi verdiklerini hatırlatan Saraç, “Bu aslında bir farkındalık projesiydi. Biz YÖK olarak, sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük" dedi.

Saraç, rektörlerden ve akademisyenlerden aldıkları eğitimi üniversitelerdeki diğer öğretim elemanlarına ve öğrencilere de aktarmalarını beklediklerini dile getirerek, "Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da programda öğrenim görürse görsün, tüm öğrencilerimizde siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşmasının dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Siz rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğrencilerimize yaymanızı istiyoruz" diye konuştu.

3’ÜNCÜ FAZ EĞİTİMİNDE HANGİ ÜNİVERSİTELER YER ALIYOR?

Saraç, konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise dijital eğitim iş birliği kapsamında 3’üncü faza geçildiğine işaret ederek, "3’üncü fazda yine Anadolu’dan seçilen 30 üniversiteden 90’a yakın akademisyene CISCO-ODTÜ iş birliğiyle hazırlanan eğitim verilecek" bilgisini verdi.