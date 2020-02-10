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10.02.2020 - 10:09 | | DHA

Yokuşta kayan çocuklar ölümden döndü!

İstanbul Sultangazi'de yokuş aşağı kayan çocuklar seyir, halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yokuşta kayan çocuklar ölümden döndü!

Olay, Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Eyüp Gönen Parkı'nın yanında bulunan yokuştan aşağı kayan çocuklar, karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Naylon poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklardan biri, seyir halindeki bir aracın arka tekerleğine kafasını çarptı.

Çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

Kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldiArtvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
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