MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi
ABONE OL
28.09.2020 - 17:08 | | AA

Yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapılan yol kontrolünde, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince, Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında şok faaliyeti kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 demir kurşun kalıbı, 6 sikke, 3 el dedektörü ve 4 plastik arama borusu ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla ifadesi alınan ve serbest bırakılan S.G. ve T.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber