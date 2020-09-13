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13.09.2020 - 16:13 |

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı! 4 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, şehirler arası otobüsle uyuşturucu sevk eden 1'i kadın 6 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, operasyonda toplam 541 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı! 4 kişi tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdahale Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmalar doğrultusunda doğu illerinden, ilçeye H.Y. (29) ve A.Ç.'nin (29) uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 10.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde 21 BN 733 plaka otobüsten H.Y.'nin indiğini fark ederek takibe aldı.

Şüpheli H.Y.'yi otobüsten indiğinde şüpheli A.Ç. karşıladı. Bu sırada polisi fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu polisler 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, Antalya yönüne giden 21 BN 733 plaka otobüsü, 06 BUE 963 plakalı otomobilin takip ettiğini belirlerken, durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Antalya girişinde otomobil, polis ekiplerince durdurularak araçta bulunan Ş.K. (29), A.D. (43), H.A. (29) ve N.A. (45) isimli kadın gözaltına alındı.

Polis ekipleri daha sonra Antalya Otogarı'na giden 21 BN 733 plaka otobüste de arama yaptı. Aramalarda 439 gram metamfetamin ele geçirildi. Alanya'ya getirilen şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve H.A. serbest bırakıldı, H.Y., A.Ç., Ş.K. ve A.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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