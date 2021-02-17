Yönetim Nedir? Maddeler Halinde Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?

Yönetim kurulu en az 3 en fazla 7 üyeden oluşur. Oy çokluğuyla alınan kararlar yeniden değerlendirilmek üzere gündeme getirilebilir. Her idare biriminin temel amacı yönettiği kurumun mali çıkarlarını ve marka değerini korumaktır.



Yönetim Nedir?



Bir kurumun hedeflerini gerçekleştirmek ve fonksiyonlarını yerine getirmek için oluşturulmuş idari heyettir. Söz konusu kurumu ilgilendiren tüm kararlar yönetim kuruluna sunulur.



Yönetim kadrosunda halkla ilişkiler uzmanları, veri analizcileri ve sosyal medya uzmanları yer alır. Reklam ve metin yazarlar ile danışmanlar da yönetimin çeşitli kademelerinde görev alabilir.



Maddeler Halinde Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?



Yönetimin temel yapısını oluşturan fonksiyonlar 5 ana başlıkta toplanabilir.



1- Planlama:



Hem saha araştırması hem de yıllık bütçe raporu hazırlarken öncesinde hazırlanan planlama raporlarına bakılır. Yönetim, bütçeye göre bir reklam stratejisi belirler. Yıl boyunca uygulanacak pazarlama stratejileri de planlamanın içerisinde yer alır.



Yönetimdekiler her ihtimali göze alarak planlama yaparken alternatif çözüm yolları da geliştirmelidir. Bunun için öncesinde saha araştırması yapılmalı ve ürün / hizmet seçeneklerinin tamamı değerlendirilmelidir.



2- Örgütleme:



Şirket içi görev dağılımı kısa örgütleme adıyla bilinir. Çalışma koşullarının belirlenmesi ve daha iyi hale getirilmesinden insan kaynakları departmanı sorumludur.



3- Yöneltme:



Şirketin hedeflerini tutturması için yöneltme stratejisi uygulanır. Ekip çalışması ve yüksek motivasyon yöneltme fonksiyonunun temel unsurlar içerisinde yer alır.



4- Koordinasyon:



Dördüncü fonksiyon eşgüdümleme adıyla da bilinir. Rakip firmaların incelenmesi ve piyasa araştırmaları koordinasyonun en önemli parçalarıdır.



5- Denetim:



Yönetim, üretilen ürünleri ve sunulan hizmetleri belli aralıklarla denetler.