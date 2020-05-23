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23.05.2020 - 03:46 |

Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Yozgat Bayram namazı vakti yayınlandı 2020

Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı'nı namazla karşılayacak milyonlarca vatandaşımız şimdiden yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte 24 Mayıs Pazar Yozgat'ta bayram namazı saati...

Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Yozgat Bayram namazı vakti yayınlandı 2020

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı bugün sona eriyor. Yurdumuzun dört bir yanında bugün son kez oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarımız Ramazan Bayramı namazı için geri sayıma başladı. Peki Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yozgat bayram namazı vakti: 05.53

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek'attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid tekbirleri" denir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra "Sübhaneke" okunur.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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