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10.11.2020 - 13:31 | | DHA

Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalarken yakalanıp, gözaltına alınan C.E.N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı!

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece, devriye sırasında Turgutlu Mahallesi mevkisinde tren hattı kenarından elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan kişiyi gördü. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. C.E.N. olduğu tespit edilen şüphelinin, Yüksek Hızlı Tren hattından 150 metre kablo kestiği belirlendi.

Gözaltına alınan C.E.N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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