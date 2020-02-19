Yüksekova'da karla mücadele

Yüksekova'da 1 haftadır belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile Yüksekova 117. Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Halkın mağdur olmaması ve ulaşımın sağlanması için bölgede çalışma yürüten ekipler, kar savurma araçlarıyla yolları temizlemeye çalışıyor.
Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.