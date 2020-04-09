Yunan botlarının tacizine TSK engeli

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akıntürk-2 isimli ticari gemi geçen hafta Sisam Adası’nın güneyinde Yunan sahil güvenlik botları tarafından taciz edildi.

Uluslararası deniz hukukuna uygun olarak serbest geçiş hakkını kullanan geminin yardım çağrısı üzerine Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye intikal etti. Bu süre içinde de Yunan sahil güvenlik botları, Deniz Gözetleme Radar Komutanlığı ve gemiler tarafından tacizi sona erdirmeleri konusunda sürekli olarak uyarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye ulaşmasının ardından Yunan botları tacizi sonlandırarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananların ardından söz konusu geminin emniyetle yoluna devam ettiği öğrenildi.

Akıntürk-2 isimli ticari geminin Sisam güneyinde kullandığı rotanın uluslararası deniz hukukuna göre “Serbest Geçiş” hakkı kapsamında tüm gemilere açık olduğu ancak Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının uluslararası hukuka aykırı hareket ettikleri belirtildi.

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve egemenlik haklarına halel getirecek her türlü girişimi tereddütsüz şekilde engellemeye devam edeceğini kaydetti.