MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı
ABONE OL
11.03.2020 - 16:22 | | AA

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

Denizli'de iğrenç olay! Kardeşler Çinli turistleri taciz ettiDenizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaşları 13 ve 17 olan iki erkek kardeşin bir grup Çinli turisti elle taciz anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iki kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler tatil mi edildi? Hangi üniversiteler tatil 2020 | Tek tek açıklanıyor...

Üniversiteler tatil mi edildi? Hangi üniversiteler tatil 2020 | Tek tek açıklanıyor...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber