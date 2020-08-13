‘Yunanistan’a had bildirin’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu’nun açılışına katıldı. Konuşmasının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu,

“Marmaris’in 13 kilometre açığındaki Yunanistan kara sularında, içerisinde 1’i Suriye uyruklu üç kişinin bulunduğu özel bir tekneye ateş açılmasına” ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığı’na gelen bir ihbar çerçevesinde ABD bayraklı bir tekneye, zannediyorum 2.5 mil Yunanistan kara sularına girerek bizim Sahil Güvenliğimiz müdahale etti. Gelen ihbar, ‘bize ateş açıldı’ şeklindeydi. İki tane yaralamanın olduğunu ilk olarak söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekliydi. Ama olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Göçmen botlarını da acımasızca batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor.

‘Adı Frontex’

Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil, benim şaşkınlığım insan hakları, özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa’yadır. Bunu kapatmak ve üzerini örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerini engellemek, daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bu teşkilat ile ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanlara acımasızca katledebilme konusunda attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa’yı, Yunanistan’ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum.”

‘Terörle pazarlık yapanlar dersini alacak’

Hatay’da yaklaşık bin 1448 askeri personelin katıldığı Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu’na ilişkin de bilgi veren Bakan Soylu, Yıldırım operasyonlarının birincisini Cudi, ikincisini Cilo, üçüncüsünü Ağrı ve Kars, dördüncüsünü ise Tunceli Munzur bölgesinde yaptıklarını ifade etti. Soylu, özetle şunları kaydetti:

“Yaklaşık bin 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekâtımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar’da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Operasyonlarla Türkiye’yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil’e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile gerekli cevabı verecektir. Terör örgütleriyle petrol pazarlığı, o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar, dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiçbir derdi olmasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz.”

Soylu, PKK’lı Cemil Bayık’ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili de, “Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler” ifadesini kullandı.