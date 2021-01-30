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30.01.2021 - 18:56 | | DHA

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ocak  saat 22.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sulararına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ocak saat 05.05 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk  kara sularına  geri itilen  29 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'da kıraathane baskınıBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir binanın giriş katındaki kıraathanede toplanıp oyun oynayan 13 kişiye, toplam 40 bin 950 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler siyah perde çekilen kıraathanenin 3 aydır güvenlik kamerasıyla önlem aldığını ve kısıtlamalara rağmen faaliyette olduğunu belirledi.
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