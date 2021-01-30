Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ocak saat 22.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sulararına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ocak saat 05.05 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.