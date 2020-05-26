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26.05.2020 - 18:14 | | İHA

Yürek dayanmaz! Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Korona virüsü nedeniyle KKTC'de kalan ve arkadaşları ile gittiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden genç kız, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

Yürek dayanmaz! Serinlemek için girdiği suda boğuldu

KKTC’nin Girne kenti Alagadi-3 mevkiinde denize yüzmeye giden KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Gözde Nur Binbir (22) dalgalar arasında çırpınırken arkadaşı Mehmet Ceyhan (24) yardımına koştu. Diğer arkadaşları iki gencin dalgalar arasında kaybolması üzerine hemen Sahil Güvenlik’e haber verdi.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gözde Nur’un cansız bedenine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Olay genç kızın memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

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