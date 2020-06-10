10.06.2020 - 15:36 |
Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş var?
Yurt dışı uçuş yasağı ile ilgili bir son dakika haberi geldi. THY Genel Müdürü Ekşi konu hakkında açıklama yaptı ve tarih verdi. Şimdi binlerce kişi 'Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...
Yurt içi uçuş yasakları geçen hafta kaldırılmıştı. Gözler yurt dışı uçuş yasaklarındaydı. Bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. THY Genel Müdürü Ekşi yasakların son bulacağı tarihi payleştı. İşte o tarihler.
YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.