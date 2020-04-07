BaÅŸkent Ankara'da ÅŸehrin iÅŸlek noktasÄ± olan 15 Temmuz KÄ±zÄ±lay MilliÂ Ä°rade, SÄ±hhiye ve Anadolu meydanlarÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±larÄ± hafta iÃ§indeÂ de karÅŸÄ±lÄ±k buldu.

Meydanlarda belirli noktalarda gÃ¶rev yapan polis ekipleri, uyarÄ±laraÂ dikkate alarak maske ve eldiven takarak gÃ¶revlerini yerine getiriyor.

AyrÄ±ca sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± bulunanlara yÃ¶nelik denetlemeÂ uygulamalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°STANBUL GENELÄ°NDE "SESSÄ°ZLÄ°K" HAKÄ°M

Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler ve vatandaÅŸlarÄ±n uyarÄ±larÄ±Â dikkate almasÄ±nÄ±n da etkisiyle Ä°stanbul genelinde sessizlik hakim.

Tarihi yarÄ±mada baÅŸta olmak Ã¼zere BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ SarÄ±yer gibiÂ merkezi yerlerle Esenyurt, AvcÄ±lar gibi Ä°stanbul'un diÄŸer ilÃ§elerinin normalÂ zamanlarda kalabalÄ±k olan noktalarÄ±nda az sayÄ±da kiÅŸinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Sahil kenarlarÄ± ve parklar baÅŸta olmak Ã¼zere vatandaÅŸlarÄ±n gezmeyiÂ tercih ettiÄŸi en Ã¶nemli mekanlar da sessiz kaldÄ±.

TrafiÄŸin en sakin gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki toplu taÅŸÄ±maÂ araÃ§larÄ±nda da yoÄŸunluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

EGE SAKÄ°NLÄ°ÄžE BÃœRÃœNDÃœ

Ege BÃ¶lgesi'ndeki illerde, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle sÃ¼ren "evde kal"Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n etkisiyle sokak ve meydanlarda sakinlik gÃ¶zlemlendi.

Ä°zmir'de Ã¶nemli meydanlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Konak'taki tarihi SaatÂ Kulesi ve Ã§evresi boÅŸ kalÄ±rken, insanlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya zorunlu olmadÄ±kÃ§aÂ Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kentteki vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼ksek oranda maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, ÅŸehirÂ iÃ§i trafikteki sakinlik de dikkati Ã§ekti.

Denizli'de de ÅŸehrin en iÅŸlek yerlerinde insan yoÄŸunluÄŸu olmadÄ±.

Manisa'da ise vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu alanlar boÅŸ kalÄ±rken,Â dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n da maske takÄ±p tedbir aldÄ±klarÄ±Â gÃ¶zlemlendi.

UÅŸak'ta ise kent genelinde vatandaÅŸlarÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸu alanlar,Â sokak ve meydanlar boÅŸ kaldÄ±.

AydÄ±n'da da kent genelinin tenha olmasÄ± dikkati Ã§ekti.

TURÄ°ZMÄ°N BAÅžKENTÄ° SAKÄ°N

"Turizmin baÅŸkenti" Antalya'nÄ±n, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahili, LaraÂ ve SarÄ±su plajlarÄ± turistlerin eskiden yoÄŸunluk oluÅŸturduÄŸu Cumhuriyet MeydanÄ±,Â IÅŸÄ±klar ve KazÄ±m Ã–zalp caddeleri sakin gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.

DOÄžU MARMARA VE BATI KARADENÄ°Z'DE DE Ã‡AÄžRILARA BÃœYÃœK ORANDA UYULDU

Kocaeli, Sakarya, DÃ¼zce, Bolu, BartÄ±n, Zonguldak ve KarabÃ¼k'teÂ vatandaÅŸlar genelde evde kalmayÄ± tercih etti.

Kocaeli'de normal gÃ¼nlerde yoÄŸunluk yaÅŸanan birÃ§ok meydan ve iÅŸlekÂ cadde boÅŸ kaldÄ±. D-100 kara yolunda trafiÄŸe Ã§Ä±kan araÃ§ sayÄ±sÄ±nda ciddi orandaÂ azalma yaÅŸandÄ±. Trafikte az sayÄ±da bulunan aracÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± kamyon ve tÄ±rlarÂ oluÅŸturuyor.

Sakarya'da vatandaÅŸlar genelde evde kalmayÄ± tercih etti. Kentin iÅŸlekÂ adreslerinden Ã‡ark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±, Gar MeydanÄ± veÂ DonatÄ±mpark'ta sessizlik hakim oldu.

Bolu kent merkezinde insan yoÄŸunluÄŸu bir Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re daha azÂ durumda olmasÄ±na raÄŸmen, havanÄ±n gÃ¼neÅŸli olmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek isteyenÂ vatandaÅŸlar, yavaÅŸ yavaÅŸ cadde ve sokaklara Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

DÃ¼zce'de normal ÅŸartlarda insan yoÄŸunluÄŸunun en fazla olduÄŸu Ä°stanbulÂ ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak,Â AnÄ±tpark ile Belediye MeydanÄ± en sakinÂ gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.

Zonguldak'Ä±n en iÅŸlek caddelerinden GazipaÅŸa Caddesi'nde az sayÄ±daÂvatandaÅŸ olduÄŸu gÃ¶zlemlenirken, sahil ve parklarda da sessizlik hakim oldu.

BartÄ±n ve KarabÃ¼k'te de sokaklarda da sessizlik hakimdi.

Ä°Ã‡ AANADOLU'DA SAKÄ°NLÄ°K SÃœRÃœYOR

Konya'da, Mevlana MeydanÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Alaaddin BulvarÄ±, ZaferÂ MeydanÄ±, KÃ¼ltÃ¼r Park, KÄ±lÄ±Ã§arslan Åžehir MeydanÄ±, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±Â Ã§evresi ile Otogar ve Kule KavÅŸaÄŸÄ±â€™nÄ±n bugÃ¼n de boÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°smetÂ PaÅŸa Caddesi, 1'inci ve 2'nci Ä°stasyon caddelerinde sakinlik sÃ¼rÃ¼yor.Â

Aksaray'da da ÅŸehir merkezindeki meydanlar, iÅŸlek cadde veÂ gÃ¼zergahlardaki sessizlik devam ediyor.

Afyonkarahisar'da da Kent MeydanÄ±, Bankalar Caddesi, Uzun Ã‡arÅŸÄ± giriÅŸiÂ ve belediye etrafÄ±nda insan ve trafik yoÄŸunluÄŸu bulunmuyor. Sokaklardaki azÂ sayÄ±da kiÅŸi, polis ve zabÄ±ta ekiplerince uyarÄ±lÄ±yor.

Kayseri'de, kentin iÅŸlek yerlerinden Cumhuriyet MeydanÄ±, MilletÂ Caddesi, Sivas Caddesi, Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ± ve Mimarsinan ParkÄ±'nÄ±n bulunduÄŸuÂ Â alanlarÄ±n kÄ±smen sakin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Sivas'ta ÅŸehrin en iÅŸlek caddelerinden AtatÃ¼rk Caddesi Kovid-19Â tedbirleri kapsamÄ±nda araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri,Â vatandaÅŸlara sosyal mesafeleri koruma uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Yozgat'ta Cumhuriyet MaydanÄ±'nÄ±n boÅŸ olduÄŸu gÃ¶zlendi. Polis ekipleriÂ sÃ¼rekli anons yaparak vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

NiÄŸde Ã–mer Halisdemir MeydanÄ± ile Cumhuriyet MeydanÄ±'nda yoÄŸunlukÂ gÃ¶rÃ¼lmedi. Kent genelinde vatandaÅŸlarÄ±n zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±Â gÃ¶zlendi.

KÄ±rÄ±kkale'de Cumhuriyet MeydanÄ±, park ve bahÃ§eler boÅŸ kaldÄ±.

KÄ±rÅŸehir'de, kentin en iÅŸlek yerleri olan Cacabey MeydanÄ±, Ahi EvranÂ KÃ¼lliyesi MeydanÄ±, Terme ve AtatÃ¼rk caddelerinin sakin olmasÄ± dikkati Ã§ekti.

KAPADOKYA DA SESSÄ°ZLÄ°ÄžE BÃœRÃœNDÃœ

NevÅŸehirâ€™de, bazÄ± caddelerin trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±nÂ "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k oranda uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kapadokya bÃ¶lgesinde, yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yerlerindenÂ olan mekanlarda da sakinlik yaÅŸanÄ±yor.

GAZÄ°ANTEP, ÅžANLIURFA, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAÅž, KÄ°LÄ°S VE MALATYAÂ SESSÄ°Z

Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Malatya, AdÄ±yaman, KahramanmaraÅŸ ve Kilis'teÂ vatandaÅŸlar, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle yapÄ±lan "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na bÃ¼yÃ¼kÂ oranda uydu.

Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarÄ± boÅŸÂ kalÄ±rken, iÅŸlek caddeler yerini sessizliÄŸe bÄ±raktÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'da kent merkezinde insan yoÄŸunluÄŸunun azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken,Â Cittaslow UluslararasÄ± Koordinasyon Komitesi'nin "sakin ÅŸehir" aÄŸÄ±na dahil ettiÄŸiÂ ve yÄ±lÄ±n bu dÃ¶neminde bir Ã§ok ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlayan Halfeti'de de sessizlik hakim.Â Â Â

Malatya'da ise iÅŸlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insanÂ yoÄŸunluÄŸunun azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Benzer durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer illerde ise kent merkezlerindekiÂ yoÄŸunluk ciddi oranda azaldÄ±.

DOÄžU VE GÃœNEYDOÄžU'DA Ã‡AÄžRI KARÅžILIK BULDU

Van'da kentin en iÅŸlek caddelerinden Cumhuriyet, KazÄ±m Karabekir veÂ Ä°skele ile BeÅŸyol MeydanÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n duyarlÄ± davranmalarÄ± sonucu boÅŸ kaldÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sahil bandÄ± ve gÃ¶l kÄ±yÄ±larÄ±nda anonsÂ yaparak vatandaÅŸlara evlerinde kalmasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. GiriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±lanÂ kentte ekipler, toplu yaÅŸam alanlarÄ± ve caddelerde denetimler yaptÄ±.

Hakkari, Bitlis ve MuÅŸ'ta da vatandaÅŸlarÄ±n "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±larÄ±naÂ uymasÄ±yla en iÅŸlek cadde ve meydanlar boÅŸaldÄ±.

Erzurum'daki en iÅŸlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi ile HavuzbaÅŸÄ±,Â Yakutiye Kent MeydanÄ± ve Ã‡ifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakimÂ oldu.

Kars, AÄŸrÄ±, Tunceli ve Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da ise caddeler veÂ tarihi mekanlar boÅŸ kaldÄ±, vatandaÅŸlar "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

DiyarbakÄ±r, Batman, BingÃ¶l, ElazÄ±ÄŸ, Mardin, Siirt ve ÅžÄ±rnak'ta daÂ Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyuldu.

Polis ve jandarma ekiplerinin sÄ±k sÄ±k araÃ§lardan vatandaÅŸlara evdeÂ kalmalarÄ± konusunda TÃ¼rkÃ§e ve KÃ¼rtÃ§e anonslarla uyarÄ±da bulunduÄŸu bÃ¶lge illerindeÂ normalde yoÄŸunluÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kent meydanlarÄ±nÄ±n boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

TRAKYA "EVDE KAL" Ã‡AÄžRISINA KARÅžILIK VERÄ°YOR

Trakya'da genel itibarÄ±yla salgÄ±n tedbirleri kapsamÄ±nda zaruriÂ ihtiyaÃ§lar dÄ±ÅŸÄ±nda "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyuldu.

Edirne'de salgÄ±ndan Ã¶nce turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan da yoÄŸunluk yaÅŸanan SelimiyeÂ MeydanÄ± ve SaraÃ§lar Caddesi boÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturdu.

TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'nde ise kent sakinlerinin sÄ±klÄ±kla gittiÄŸiÂ meydanlarda Ã§ok az sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KARADENÄ°Z'DE VATANDAÅžLAR EVÄ°NDE

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaÅŸlar "evde kal"Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.

Trabzon'da AtatÃ¼rk AlanÄ± ve Meydan ParkÄ± ile ÅŸehrin eÅŸ iÅŸlek cadde veÂ sokaklarÄ±ndan Uzun Sokak ve KahramanmaraÅŸ Caddesi de en sessiz gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.

Ordu'da KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± ve Demokrasi meydanlarÄ±, Giresun'da AtatÃ¼rk MeydanÄ±,Â Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±, MemiÅŸaÄŸa ParkÄ± ile araÃ§Â trafiÄŸine kapatÄ±lan Osman Karavin Caddesi, Artvin'de Atapark MeydanÄ±,Â CumhuriyetÂ Caddesi ve KÃ¼ltÃ¼r SokaÄŸÄ±'nda eskiye oranla sakinlik gÃ¶zlendi.

Samsun'un en iÅŸlek bÃ¶lgesi olan Cumhuriyet MeydanÄ± ve Ä°stiklal CaddesiÂ boÅŸ kalÄ±rken cadde sokak ve parklarda bÃ¼yÃ¼k oranda sessizlik hakim.

GÃ¶revli ekiplerin dÄ±ÅŸÄ±nda kentte araÃ§ ve yaya trafiÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±Â toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda ise yoÄŸunluk yaÅŸanmadÄ±.

Ã‡orum'daki HÃ¼rriyet ve KadeÅŸ meydanlarÄ± ile kentin en iÅŸlekÂ noktalarÄ±ndan Gazi Caddesi'nde araÃ§ ve yaya yoÄŸunluÄŸunun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k orandaÂ azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Tokat'ta Cumhuriyet MeydanÄ± ve meydan bÃ¶lgesinde araÃ§ ve yayaÂ yoÄŸunluÄŸunun bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±.

Sinop'ta, vatandaÅŸlar yapÄ±lan sokaÄŸa Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na uymaya devamÂ ediyor. Kentin iÅŸlek caddeleri ile meydanlarÄ±nda insan yoÄŸunluÄŸunun azaldÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Amasya'da, Åžehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim MeydanÄ± en sakinÂ gÃ¼nlerinden birini yaÅŸÄ±yor.

Kastamonu ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da da meydan ve caddeler oldukÃ§a sakin durumda.

BURSA, ESKÄ°ÅžEHÄ°R, Ã‡ANAKKALE, YALOVA, BALIKESÄ°R VE BÄ°LECÄ°K'TEÂ SAKÄ°NLÄ°K VAR

Bursa, EskiÅŸehir, Ã‡anakkale, Yalova, BalÄ±kesir ve Bilecik'te "evdeÂ kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k oranda uyulduÄŸu gÃ¶zlemleniyor.

Bursa'da, Tarihi KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ± ve Ulu Cami civarÄ±, Kent MeydanÄ±, 15Â Temmuz Demokrasi MeydanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kentin hareketli bÃ¶lgelerinde yoÄŸunlukÂ bulunmuyor. Emniyet gÃ¼Ã§leri, meydanlara Ã§Ä±kan bazÄ± yollarda Ã¶nlem alarak araÃ§Â geÃ§iÅŸine izin vermiyor.

EskiÅŸehir'de daha Ã¶nce kentin hareketli noktalarÄ± arasÄ±nda yer alanÂ Bursa Caddesi, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 2 Caddesi ve AtatÃ¼rk Caddesi'nde sakinlikÂ gÃ¶zlendi.

Ã‡anakkale'de Kayserili Ahmet PaÅŸa Caddesi ve Kordon Boyu ile Ã‡arÅŸÄ±Â Caddesi'nin Ã¶nceki kalabalÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yerini sessizliÄŸe bÄ±raktÄ±. Yeni KordonÂ bÃ¶lgesinde ise iÅŸe gidenlerin haricinde sokaÄŸa Ã§Ä±kan kimse olmadÄ±.

Yalova, Bilecik ve BalÄ±kesir'de de vatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±Â gÃ¶zleniyor.

DOÄžU AKDENÄ°Z'DE "SESSÄ°ZLÄ°K" HAKÄ°M

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Adana UÄŸur Mumcu ve 5 Ocak meydanlarÄ± ile ZiyapaÅŸa BulvarÄ± ve AtatÃ¼rkÂ Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kentteki AtatÃ¼rk ParkÄ± da alÄ±nan Ã¶nlemlerÂ kapsamÄ±nda boÅŸ kaldÄ±.

Mersin'de, kent merkezindeki Cumhuriyet AlanÄ± ve 3 Ocak AtatÃ¼rkÂ MeydanÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sahil kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Adnan Menderes BulvarÄ±'nda da sessizlikÂ hakim oldu.

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VatandaÅŸlarÄ±n uÄŸrak yerlerinden kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki BeÅŸiktaÅŸ, MersinÂ Ä°dmanyurdu, FenerbahÃ§e ve Galatasaray meydanlarÄ±nda da sakinlik gÃ¶ze Ã§arptÄ±.Â Polis ekipleri, sahilde sÄ±k sÄ±k denetim yaptÄ±.

Hatay ve Osmaniye'de de vatandaÅŸlarÄ±n evde kalarak dÄ±ÅŸarÄ±yaÂ Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi.

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