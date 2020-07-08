Yurt genelinde ‘tedbir’ denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il valiliğine gönderilen, genelgeyle salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği dile getirildi.



Her yere bakılacak



Açıklamada şöyle denildi:



“Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valilikler koordinasyonunda 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.”



‘Sürücüleri uyarın’



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu alan sürücüler konusunda uyardı. Twitter’da onlarca kişinin ayakta yolculuk ettiği bir minibüsün videosunu paylaşan Koca, “Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın” ifadelerini kullandı.