Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı bitti mi?

Son dakika haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan Yusufeli Barajı hakkında, "Tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA 3'ÜNCÜ EN YÜKSEK BARAJ

Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde de dünyada 3'üncü en yüksek baraj olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı ile bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayacak 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söylemişti.

"2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak"

Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini vermişti.

YUFUSELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek olup, tamamlandığında 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir.