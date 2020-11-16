Yuttuğu eroin endoskopi ile çıkarıldı!

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Yunus A'yı (24) yakalamak için çalışma başlattı. Takibe alınan Yunus A.'nın, Mamak ilçesi Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı'nda, otomobille gelen 3 kişiyle buluştuğu belirlenince operasyon başlatıldı. Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid yakalanırken, diğer 2 kişi kaçtı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilen 130 TL ele geçirildi. Ali Muhammed Velid'in, polisleri görünce ağzına attığı maddeyi yuttuğu fark edildi. Bunun üzerine Ali Muhammed Velid, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, Velid'in midesindeki yabancı madde tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle midesinden çıkarılan iki paketin içinde 4 gram eroin olduğu saptandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.