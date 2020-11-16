MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yuttuğu eroin endoskopi ile çıkarıldı!
ABONE OL
16.11.2020 - 12:53 | | DHA

Yuttuğu eroin endoskopi ile çıkarıldı!

Ankara’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid'in (27) yakalanmadan önce yuttuğu 4 gram eroin, hastanede endoskopi yapılarak midesinden çıkarıldı.

Yuttuğu eroin endoskopi ile çıkarıldı!

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Yunus A'yı (24) yakalamak için çalışma başlattı. Takibe alınan Yunus A.'nın, Mamak ilçesi Başak Mahallesi Şehit Astsubay Erhan Yıldırım Parkı'nda, otomobille gelen 3 kişiyle buluştuğu belirlenince operasyon başlatıldı. Yunus A. ile Suriye uyruklu Ali Muhammed Velid yakalanırken, diğer 2 kişi kaçtı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilen 130 TL ele geçirildi. Ali Muhammed Velid'in, polisleri görünce ağzına attığı maddeyi yuttuğu fark edildi. Bunun üzerine Ali Muhammed Velid, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, Velid'in midesindeki yabancı madde tespit edildi. Endoskopi yöntemiyle midesinden çıkarılan iki paketin içinde 4 gram eroin olduğu saptandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 

 

Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirlediBursa'da hatalı cam balkon yüzünden doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından yapılan incelemede kombi bacasının balkon içerisinde bırakıldığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet