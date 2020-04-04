Yüz Numaralı Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam kaç yılında çekildi?
Yüz Numaralı Adam bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yeşilçam'ın sevilen filimleri arasında yer alan Yüz Numaralı Adam'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan oynuyor. Filmin çekildiği yıl ve konusu ise merak ediliyor. Peki Yüz Numaralı Adam konusu nedir, kaç yılında çekildi?
Yüz Numaralı Adam'ın senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Fahir Seden üstleniyor. Yıllar önce izleyiciyle buluşan Yüz Yüz Numaralı Adam bugün televizyonda yayınlanacak. Güldürü türündeki filmin oyuncuları araştırılıyor. Peki Yüz Numaralı Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU
Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.
YÜZ NUMARALI ADAM KAÇ YILINDA YAPILDI?
1979 çıkışlı Türk filmidir.
YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI
Kemal Sunal - Şaban
Oya Aydoğan - Ayşe
Cem Erman - Reklamcı
Ali Şen - Sütçü Ali
Reha Yurdakul - Komiser
Süleyman Turan - TV Spikeri
Feridun Şavlı - Tuncay
Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi
Orhan Elmas - Avukat
Asım Par - Şerif