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19.01.2021 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Yüzde 4 tasarruf sağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağrıların ardından yüzde 4 oranında su tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Yüzde 4 tasarruf sağlandı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Dün İSKİ çatısı altında hizmet verecek İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi’nin (İSKOM) hizmete alım törenine katılan İmamoğlu, barajlarda doluluk oranının şu an yüzde 30’larda olduğunu, kar yağışıyla birlikte bu oranın daha da yükseleceğini söyledi. Yaptıkları çağrıların ardından yüzde 4 oranında bir su tasarrufu elde ettiklerini belirten İmamoğlu, “Demek ki tasarrufla, küçük tasarruflarla bile yol alabiliyoruz” dedi.

 

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