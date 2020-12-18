Ä°stanbul 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±na maÄŸdur kÄ±z Ã¶ÄŸrenci S.A.A.'nÄ±n ailesi ve avukatlarÄ± ile tutuksuz sanÄ±k S.A. ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± temsilen Av. Neslihan KÃ¼tÃ¼k ile Ä°stanbul Barosu Ã‡ocuk HaklarÄ± Merkezi'ni temsilen avukat Åžule Meltem SinanoÄŸlu da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. MaÄŸdurun S.A.A.'nÄ±n ailesinin AvukatÄ± BetÃ¼l AltÄ±nsoy, sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

MAÄžDURUN ANNESÄ°: Ã‡OCUÄžUM OLAYI HATIRLAMASIN DÄ°YE ÅžEHÄ°R DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°K



DuruÅŸmada sÃ¶z alan maÄŸdur S.A.A.'nÄ±n annesi A.Y.A., olaydan sonra okula gittiklerini ancak muhatap bulamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tarafÄ±mÄ±za izletilmesini talep ettik ancak yok sayÄ±ldÄ±k. Okul idaresi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyip bu eylemin olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bizi ikna edebilirdi. Ä°stanbul Ãœniversitesi hukuk mezunuyum, Ä°stanbul'da avukatlÄ±k yapÄ±yorum. Ã‡ocuÄŸum bu olayÄ± hatÄ±rlamasÄ±n diye ve gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bastÄ± ve tehdit Ã¼zerine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehri deÄŸiÅŸtirdik. Tek Ã§ocuÄŸum iÃ§in hayatÄ±mÄ±zÄ± sÄ±fÄ±rladÄ±k. BÃ¶yle bir eylemin gerÃ§ekleÅŸmemesini ancak ben isterim. Ancak Ã§ocuÄŸum haklÄ± ve ben Ã§ocuÄŸumun arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.

SANIK BERAATÄ°NE KARAR VERÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°



SanÄ±k S.A. ise olay tarihinde olayÄ±n geÃ§tiÄŸi belirtilen okulda beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmeni olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. S.A., maÄŸdur S.A.A.'nÄ±n dersine bir kez girdiÄŸini savunarak, "OlayÄ±n olduÄŸu yere hiÃ§ gitmedim. Okulda birÃ§ok kamera vardÄ±r. Gerekli inceleme yapÄ±labilir. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

KADEM AÃ‡IKLAMA YAPTI



KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM) Ã¼yeleri duruÅŸma Ã¶ncesi adliye Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± okuyan Avukat MÃ¼jgan Siyah Ã‡evik, 5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun 2017 tarihinde gittiÄŸi anaokulunda beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenini cinsel istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KADEM SANIÄžIN EN AÄžIR CEZA Ä°LE CEZALANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°



OlayÄ±n yargÄ±ya intikal etmesi ile olayÄ±n takipÃ§isi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Avukat Ã‡evik, "SanÄ±ÄŸÄ±n hak ettiÄŸi cezayÄ± almasÄ± hem adli hem de vicdani bir gerekliliktir. KADEM olarak bizler, bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼lecek dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmada mahkemenin suÃ§un nitelikli halini gÃ¶zeterek, indirimsiz, en aÄŸÄ±r cezaya hÃ¼kmedilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz" dedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN



Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, olay tarihinde 5 yaÅŸÄ±nda olan 7 yaÅŸÄ±ndaki S.A.A.'nÄ±n Ã¶zel bir okulda okumaya baÅŸladÄ±ktan bir sÃ¼re sonra ailesi tarafÄ±ndan fark edilen davranÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸiklikleri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. S.A.A.'nÄ±n gece yalnÄ±z baÅŸÄ±na uyuyamamasÄ±, kekemelik gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, ailesine yÃ¼zme Ã¶ÄŸretmeni S.A.'nÄ±n kendisine yÃ¶nelik cinsel istismar olayÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±, ailenin ÅŸikayeti Ã¼zerine Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, Ã‡ocuk Ä°zleme Merkezi (Ã‡Ä°M) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, Ã§ocuÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaydan Ã¶tÃ¼rÃ¼ psikolojik olarak etkilendiÄŸi belirtiliyor. Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelinin, "12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±" ve "12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ±" suÃ§larÄ±ndan 9.5 yÄ±ldan 17.5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.Â