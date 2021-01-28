Z kuşağı nedir, hangi yıllar? İşte, Z kuşağı özellikleri, yaş aralığı, kaç doğumlu...

Google kuşağı olarak adlandırılan Z kuşağı yılları 1995 ve sonrasında doğan kişileri ifade eder. 2012 yılında düzenlenen bir yarışmayla söz konusu nesile Z kuşağı adı verildi. Bireysellik ön planda olan bu kuşakta takım çalışması oldukça zayıftır. İşte, Z kuşağı özellikleri...

Z KUŞAĞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen kuşaktır. 2012 yılında, USA Today, online platformunda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenledi. Z Kuşağı adı önerildi. Son derece iyimser olmalarının yanı sıra pek hırslı değiller. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z kuşağının, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle diğer kuşaklara göre daha uzun yaşamaları bekleniyor.

Z KUŞAĞI HANGİ YAŞ ARALIĞI, KAÇ DOĞUMLULAR?

söz konusu kuşağın bazı kaynaklarda 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil ettiği söylense de milenyum çocukları olarak nitelendirildiklerinden çeşitli kaynaklarda da 2000 - 2012 yılları arası olarak kabul edilir.

2000 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan kuşaktır. Araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının gelişmiştir. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmez. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir.

Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

Farklı sosyolojik gruplarla ilişki kurma konusunda başarılı olmalarının yanı sıra kendilerine yapılan bir haksızlığa karşı asla susmazlar. Aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul ediliyor. Aynı anda birçok işe dahil olabiliyorlar. Otoriteye karşı sürekli baş kaldıran ve kural tanımazlığıyla ön plana çıkan Z kuşağı, isteklerinde sonuna kadar direten ve haklı olduğu konularda asla geri atmayan bir nesildir.

Y VE Z KUŞAĞI ARASINDAKİ FARKLAR

İnternet çocukları, en büyük tüketici topluluk olacağı iddiası yaygındır. Z kuşağı, sosyal çevrede doğrudan ve uygulamalı öğrenmeye istekli bir nesil olarak tanımlanıyor. Öğretim araçlarına diledikleri zaman ulaşabilmelerine duydukları sevgi, Z kuşağının bilgiye ulaşırken zorluk yaşamak istemediğini ortaya koyuyor.

Y kuşağı, 1981 yılından sonra doğanları kapsıyor. İnternet dönemini görmüş ancak teknoloji hayatlarının tamamını kapsamayan kuşaktır. Z kuşağına göre hırs, çaba duyguları daha gelişmiştir. Bireysellik tam anlamıyla yoktur.

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.