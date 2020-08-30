Zafer Bayramı'ndaki düğününde ay-yıldızlı kırmızı gelinlik giydi

Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Durmuş Ali Calayır (39), 17 Ocak'ta nişanlandığı Seval Batmaz ile dün bir kır bahçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Çift, düğün gecesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle davetlilere sürpriz yaptı. Davetlilerin karşısına beyaz gelinlik yerine, kırmızı renkli, ay-yıldızlı Türk bayrağı işlemeli gelinliği ile gelen gelin Batmaz, büyük alkış aldı. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sadece gelin ve damadın dans edip, zeybek ekibi eşliğinde oynadığı düğünde, davetliler, ay yıldızlı gelinlikten gözlerini alamadı.

'İKİSİNİ BİR ARADA KUTLADIK'

Al bayraklı gelinlik giyen Batmaz, "Arkadaşlığımızı bir süre sonra nikah mamasına taşıdık. Düğün tarihimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na rastlaması nedeniyle davetlilerimize bayram edasında bir sürpriz hazırlamak istedik. Türk bayrağının asil rengini, önce yüreğimizde taşıyoruz. Düğünümüzde de üzerimde taşımak istedim. Düğün öncesi, eşimle ortak bir gün kararlaştırarak, düğünümüzü bayram edasında kutlayarak, yaptık" dedi.