03.03.2020 - 09:22 |
Zalim İstanbul 33. son bölüm full izle! Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 33. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul'da bu hafta Agah Karaçay'ın gerçekleri öğrenmesinin ardından bütün sırlar açığa çıktı. Büyük bir çöküntü yaşayan Agah Karaçay abisinin mezarı başında sitem dolu sözler etti. Ekrana gelen son bölümde Şeniz ve Agah arasındaki hesaplaşma son bölüme damga vurdu. Peki Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizizi Zalim İstanbul 33. bölüm ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Agah Karaçay'ın gerçekleri öğrenmesinin ardından ortalık bir anda karıştı. Agah yıllardır kendi çocuğu olarak bildiği Cenk ve Damla'nın kendi çocuğu olup olmadığını sorgulamaya başlarken yaşanan bu durum hem çocukları hemde Agah ve Şeniz çiftini derinden etkiledi. Peki Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZALİM İSTANBUL 33. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
ZALİM İSTANBUL 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI