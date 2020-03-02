Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları izle! Zalim İstanbul yeni bölümde Şeniz Karaçay ölecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Agah Karaçay tarafından gerçekler öğrenilir. Agah, Şeniz'in abisi Mümtaz ile kendini aldattığını öğrenmesinin ardından Şeniz'in peşine düşer. Agah ve Şeniz arasında beklenen yüzleşme kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Agah ve Şeniz arasındaki yüzleşme ise hiçde beklendiği gibi gitmeyecek ve Şeniz boşluktan aşağıya düşecektir. Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D ekranında...

ZALİM İSTANBUL 33. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 33. BÖLÜM 2. FRAGMANI