02.03.2020 - 11:22 |
Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları izle! Zalim İstanbul yeni bölümde Şeniz Karaçay ölecek mi?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Agah öğrendiği gerçeklerin ardından deliye döner. Şeniz'in kendisini abisi Mümtaz ile aldattığını öğrenen Agah Karaçay, çocuklarının babası olduğunu bile sorgulama başlar. Şeniz ve Agah'ın karşılaşması hiç iyi bitmeyecektir. Peki Şeniz Karaçay ölecek mi?
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Agah Karaçay tarafından gerçekler öğrenilir. Agah, Şeniz'in abisi Mümtaz ile kendini aldattığını öğrenmesinin ardından Şeniz'in peşine düşer. Agah ve Şeniz arasında beklenen yüzleşme kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Agah ve Şeniz arasındaki yüzleşme ise hiçde beklendiği gibi gitmeyecek ve Şeniz boşluktan aşağıya düşecektir. Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D ekranında...
ZALİM İSTANBUL 33. BÖLÜM FRAGMANI
ZALİM İSTANBUL 33. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.