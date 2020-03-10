10.03.2020 - 09:33 |
Zalim İstanbul 34 son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 34. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Şeniz'in düşüp omurgalarını kırması ve yoğun bakıma alınmasının ardından Cenk ve Damla büyük şok yaşar. Agah bütün sorumluluğu üzerine alır ve yaşadığı ihaneti unutmaya çalışır. Ceren ve Nedim ise Cenk'in hayatını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken bu kez Neriman saf dışı kalacaktır. İşte Zalim İstanbul 34. son bölüm izleme linki ve 35. yeni bölüm fragmanı
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 34. son bölüm ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Şeniz'in terastan aşağıya düşmesine tanık olan Damla ve Cek büyük şok yaşamaktadır. Agah yaşananların ardından tüm sorumluluğu üzerine alır. Damla ve Cenk, Agah'ın karşına geçerken Nedim ve Ceren'in elindeki sır Cenk'in bundan sonraki hayatını tamamen değiştirecektir. Zalim İstanbul ekrana gelen son bölümü kaçıranlar için son bölümün tamamını haberimizde izleyebilir ve 35. yeni bölüm fragmanını görüntüleyebilirsiniz.
ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLE
ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI