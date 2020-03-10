Zalim İstanbul 34 son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 34. son bölüm ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Şeniz'in terastan aşağıya düşmesine tanık olan Damla ve Cek büyük şok yaşamaktadır. Agah yaşananların ardından tüm sorumluluğu üzerine alır. Damla ve Cenk, Agah'ın karşına geçerken Nedim ve Ceren'in elindeki sır Cenk'in bundan sonraki hayatını tamamen değiştirecektir. Zalim İstanbul ekrana gelen son bölümü kaçıranlar için son bölümün tamamını haberimizde izleyebilir ve 35. yeni bölüm fragmanını görüntüleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI