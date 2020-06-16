Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Final fragmanı duygulandırdı

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Zalim İstanbul dizisi final kararı aldı. 39. bölümüyle ekrana veda edecek olan dizinin final bölümünde neler olacak merak konusu. Zalim İstanbul izleyicisi final bölümünün fragmanını izleyerek duygu dolu dakikalar yaşıyor. İşte o anlar...

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL)

ZALİM İSTANBUL'DA NELER OLACAK?

alim İstanbul 39. Bölüm Final Fragmanı yayında! Peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor!

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...