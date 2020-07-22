Zarf Tümleci Nedir, Nasıl Bulunur? Cümle Örnekleri İle Zarf Tümleci Konu Anlatımı

Zarf tümleci cümle içerisinde yüklemde gösterilen iş oluş ve yargı durumunu ve miktarını belirten ögelerdir.

Zarf Tümleci Nedir?

Cümlenin temel ögelerinden birisi de zarf tümlecidir. Zarf tümleci yüklemi gösteren bir ögedir. Yüklemde gösterilen işi, yargıyı, zamanı, yönü ve miktarı belirten ögelere zarf tümleci denir. Ayrıca edat tümleci olarak da adlandırılmaktadır. Cümle içinde aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi sözcükler yalın bir şekilde kullanıldığı zaman bu kelimeler zarf tümleci olmaktadır. Fakat bu sözcüklere bazı hal ekler eklendiğinde zarf tümleci olmazlar.

Zarf Tümleci Nasıl Bulunur?

Cümlenin ögelerini cümle içerisinde bulmak için bazı sorular sorulmalıdır. Zarf tümlecini ise cümle içerisinde bulmak oldukça kolaydır. İlk olarak yapılması gereken şey cümlede yüklemi bulmaktır. Yüklem bulunduktan sonra zarf tümleci bulunabilir. Bunun için yükleme ''nasıl, ne zaman, neden, niçin?'' soruları sorulmalıdır. Bu sorular zarf tümlecini bulmakta yardımcı olacaktır.

Zarf tümleci cümle içerisinde sabit bir yerde olmaz. Cümlede yer değiştirebilir. Cümlenin başında veya sonunda kullanılabilir. Ayrıca zarf tümleci cümle içerisinde birden fazla da bulunabilir.

Cümle Örnekleri İle Zarf Tümleci Konu Anlatımı

Cümle içerisinde zarf tümlecini kolaylıkla bulmak mümkündür. Yükleme sorulan bazı sorular ile cümlenin ögeleri bulunur. Zarf tümlecini bulmak için ise yükleme bazı sorular sorulmalıdır. Yükleme sorulan sorular şunlardır:

- Nasıl?

- Ne ile?

- Nereye?

- Kiminle?

- Ne kadar?

- Niye?

- Neden?

- Niçin? Soruları sorularak aldığımız cevap cümle içerisinde bir kelimedir. Bulunan bu kelime cümle ögelerinden zarf tümleci olmaktadır. Zarf tümlecine ilişkin bazı örnekler şöyledir:

- Beş yaşından beri çok güzel keman çalıyor.

Yükleme sorulan ne zaman sorusu ile zarf tümleci bulunur. Ne zaman sorusu ile alınan cevap beş yaşından beri kelimeleridir. Zarf tümleci beş yaşından beri kelimeleridir.

- Hava kararmadan eve dönmen gerekir.

Bu cümlede yükleme sorulacak soru ne zaman sorusudur? Böylece zarf tümlecinin hava kararmadan olduğu bulunur.

- Seni görünce eski günleri hatırladım.

Yükleme sorulan ne zaman hatırladın? Sorusu ile zarf tümleci bulunur. Zarf tümleci seni görünce olmaktadır.

- Hızlı ilerlemeye çalışıyorum.

Nasıl ilerlemeye çalışıyorum? Sorusuna alınan cevap hızlıca kelimesidir. Zarf tümleci hızlıca kelimesidir.