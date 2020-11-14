Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı 6 kıtada 193 ülkenin hepsine giden dünyanın zengin ve en sıra dışı seyyahlarının 2008 yılında kurduğu ETIC’e (Extreme Traveler International Congress),

2020 yılının son sıra dışı buluşması için KKTC-Kapalı Maraş bölgesini seçti.

Türkiye’den sadece İTÜ eski öğretim üyesi ve Türkiye Gezginler Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural üye olduğu ETIC üyeleri her yıl sonu dünyanın tehlikeli ve riskli bölgelerinde düzenledikleri kongrede buluşuyor. Barındırdığı riskler nedeniyle yabancıların kısıtlı seyahat etmesine izin verilen ulaşılması zor coğrafyalarda buluşmayı gelenek haline getiren ETIC üyeleri, Kapalı Maraş’a gitmek için Prof. Kural’dan yardım istedi.

‘Tanınma için önemli’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye başvuran Prof. Kural, pandemi nedeniyle kısıtlı izin alınmasını sağladı. KKTC Sağlık Bakanlığı, 30 kişilik listeden sadece 12 kişinin gelmesine izin verirken ziyareti 2-3 gün ile sınırlandırdı.

11-13 Kasım tarihleri arasında KKTC ve Kapalı Maraş’a girme iznini elde edenler arasında Prof. Kural’ın yanı sıra, Finlandiyalı iş insanı Kari-Matti Valtari, İngiliz iş insanı Michael Kendall, Rus yatırımcı Artemy Lebedev, Rus avukat Artem Tkachev, Alman uzay bilimci Dr. Björn Braunstein, Alman iş insanı Dr. Dominique Christ, F 1 Grand Prix’in planlayıcısı Alman Dr. Kolja Spöri ve Portekizli iş insanı Luis Filipe Gaspar bulunuyor. 3 zengin seyyah ise isminin açıklanmasını istemedi.

12 kişilik grup; Moğaso, Girne ve Lefkoşe gibi şehirlerin ardından Kapalı Maraş bölgesini KKTC’li yetkililer eşliğinde dolaşacak. ETIC üyeleri yılın son kongresini Salamis Bay Conti Oteli’nde yaptıktan sonra 13 Kasım akşamı İstanbul’a gelecekler. Prof. Dr. Orhan Kural, “193 ülkeyi gezdiğini ispatlayanların girebildiği ETIC’in amacı insanların birbirini tanıdıkça savaşların sona ereceğini anlatmak. Gittikleri ülkelerde ihtiyaç sahiplerine gizli yardım yaparken reklamdan uzak duruyorlar. Savaş ve çatışma yaralarının seyahat kültürüyle sarılacağına inanan seyyahlar, hukuki statüsü tartışmalı, ulaşılması zor, dünyanın zengin renklerini barındıran yerleri seçiyorlar. Pek çok ülkenin bağımsızlığını tanımadığı KKTC’nin Maraş bölgesine yapılan bu ziyaret yavru vatanın tanıtılması açısından çok önemli” dedi.

Tatar kabul etti

ETIC üyelerini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabul etti. Lefkoşe Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde gerçekleşen buluşmada Tatar, “Kıbrıs’ın tanıtılmasına çok ihtiyacımız var. Direkt uçuşlar dışında bir eksiğimiz yok. 37’nci kuruluş yıl dönümümüzde burada olmanızdan çok mutluyuz. Tanıtımımıza büyük katkı sağlayacağınızı düşünüyorum” dedi.

Özel jetler ve mega yat yerine İstanbul aktarmalı uçuş

12 zengin bazen seyyah özel uçaklarıyla ya da mega yatlarıyla seyahat ederek kongrenin yapılacağı şehre geliyor. KKTC için büyük çoğunluğu İstanbul aktarmalı uçuşu tercih ederken, dönüş yolunda İstanbul’da etkinlikler düzenlenecek. ETIC üyeleri, İngiliz ordusundan emekli bir binbaşının 1967’de kurduğu ada ülkesi Sealand, Atlas Okyanusu’nda çok küçük ve yaşam olmayan Rockall, Avrupa kıtasının ortasında Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki Özgür Liberland Cumhuriyeti’nde, Rusya ile çatışan Çeçenistan’da, iç savaşın hüküm sürdüğü Somali’de ve güvenlikleri garanti edilmeyen Kolombiya’da buluşmuştu.