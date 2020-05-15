MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zeytin bahçesinde ceset bulundu
ABONE OL
15.05.2020 - 13:29 | | İHA

Zeytin bahçesinde ceset bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zeytin bahçesinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Zeytin bahçesinde ceset bulundu

Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mutlu Y.'ye ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerde şahsın kafasında mermi izi bulunurken kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Otellerde koronavirüs sonrası yeni dönem! Artık tatil böyle olacak...Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan "hijyen" genelgesinin ardından Antalya'daki otellerde çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Meteoroloji'den uyarı geldi! Önce sıcak sonra kuvvetli yağış...

Son dakika! Meteoroloji'den uyarı geldi! Önce sıcak sonra kuvvetli yağış...

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sıradaki Haber