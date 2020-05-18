Zipline nedir, nasıl yapılır? Türkiye'de zipline nerede, hangi şehirlerde yapılabiliyor?

Ekstrem sporlar arasında yer alan zipline son yıllarda gençler arasında oldukça popüler. Zipline sporu genellikle doğayla iç içe olan tesislerde camping ve mesire yerlerinde yapılır. Oldukça zevkli bir spor olan zipline ile hem doğanın güzelliğini yaşıyorsunuz hem de heyecanı. Peki, zipline nedir? Türkiye'de zipline nerelerde yapılıyor?



ZIPLINE NEDİR?



İpte kayma yaygın olarak bilinen zipline yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya gerilen çelik halat ya da iplerle kayma sporudur. Zipline sporunda yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayılır.

Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.

Türkiye'de zipline nerelerde yapılıyor?

Ilgaz Dağı, Çankırı

Ilgaz Dağı’nda bulunan zipline hattı Türkiye’nin en uzun hattıdır. 640 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde olan ipte kayma hattı Kadıntepe Tabiat Parkı içinde bulunur.

Tortum, Erzurum

Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü üzerinde bir zipline hattı bulunur.

Artvin, Çoruh Nehri

Artvin'de, Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında zipline yapan yerli- yabancı turistler, büyük heyecan yaşıyor.

Ayder Yaylası, Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi ve dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na gelen tatilciler, "zipline"nin tadını çıkarırken adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. İşletmeler, 75 metre yükseklikte, 160 metre uzunluktaki alanda müşterilere hem doğal güzellikleri yukarıdan görme imkanı sunuyor.