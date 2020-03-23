Ziraat Bankası kredi ödemeleri ertelendi mi, ne zaman hangi ay yapılacak? - Ziraat Bankası'dan destek paketi açıklaması

Ziraat Bankası, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.



İSTİHDAM AZALTMAYAN FİRMALARA 3 AYLIK PERSONEL MAAŞ GİDERİ KADAR LİMİT İMKANI



Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.



KREDİ ÖDEMELERİNE EK SÜRE



Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.