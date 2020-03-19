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19.03.2020 - 12:15 | | DHA

Zırhlı araçlar Suriye'ye doğru yola çıktı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verecek zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Zırhlı araçlar Suriye'ye doğru yola çıktı!
Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı
Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı
Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı
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İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan 30 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

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