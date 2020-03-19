Zırhlı araçlar Suriye'ye doğru yola çıktı!

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan 30 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi