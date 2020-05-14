MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi!
ABONE OL
14.05.2020 - 17:07 | | DHA

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi!

Büyükşehirler ile birlikte seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak'ta, ilk defa 11 Mayıs günü, yeni vaka ve vefat görülmedi. Bu gelişmenin Vali Erdoğan Bektaş tarafından açıklanmasından sonra ise 3 yeni vaka tespit edildi. Kentte 750 olan vakaya sayısı 3 günde 3 kişi artarak 753'e yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, son 3 günde corona virüse bağlı ölüm yaşanmadığını bildirdi.

Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa’da ise zaman zaman yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, acil işi olmayanları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

Corona virüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdilerJaponya'da yapılan bir 'siyah ışık;' deneyi koronavirüsün (Covid-19) yayılımının ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne sererken,ilk deneme bir restoranda gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi!

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler
Son dakika I Irak'tan Adana'ya... 180 kişi geldi

Son dakika I Irak'tan Adana'ya... 180 kişi geldi

Sıradaki Haber