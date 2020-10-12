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12.10.2020 - 15:20 | | DHA

Zonguldak'ta 'HES kodu' zorunluluğu

Zonguldak Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Zonguldak'ta 'HES kodu' zorunluluğu

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Kurul, kamu kurum ve kuruluşları, banka, PTT, noter, alışveriş merkezi ile elektrik, su ve doğal gaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet verilen kuruluşlara ait binalara girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verdi. Kentte faaliyet gösteren tüm özel hastane ve kamu hastanelerinde ise 65 yaş ve üzerindekilerin, ziyaretçi ve refakatçi olarak kabul edilmemesine ve bu kişilerin alışveriş merkezi, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatlerinde zorunlu olmadıkça kullanmamalarına karar verildi. Ayrıca 65 yaş ve üzerindekilerin 07.30-09.30 saatleri ile 16.30-18.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmamaları kararlaştırıldı.

Çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde de HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayan kişilere ise 'Kabahatler Kanunu'nca 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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