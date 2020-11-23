Zoom'a nasıl giriş yapılır, Zoom şifresi nasıl alınır? EBA giriş Zoom

Zoom uygulaması son dönemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Öğretmen ve öğrenciler için uzaktan eğitimin bir parçası haline gelen Zoom giriş ekranı da sorgulanıyor. Zoom'a nasıl girilir? Okullarda olduğu kadar iş hayatında da önemli bir yere sahiptir. İşte, Zoom giriş ekranı ve detaylar...

ZOOM UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Pandemi döneminde vatandaşların birçok alanda faydalandığı uygulamalardan biri olan Zoom, hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirilebiliyor. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

ZOOM'A NASIL GİRİLİR?

Zoom uygulamasına bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile tarayıcı ve mobil uygulama şeklinde giriş yapılabilir. Uygulamanın

https://zoom.us/signup adresine giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan alana email adresi girilerek üye ol (Sign Up) seçeneği tıklanır. Email adresine Zoom’dan gelen aktivasyon linki tıklanarak açılan sayfada istenen bilgiler doldurulur ve üyelik işlemi tamamlanır.

Diğer yandan üyelik işlemi Gmail ya da Facebook hesaplarından biri tercih edilerek de başlatılabilir. Zoom’da sanal ders oluşturmak ya da oluşturulan derse katılmak için Zoom uygulaması bilgisayara ya da mobil cihazlara indirilerek kurulur.

ZOOM GİRİŞ EKRANI...

ZOOM UYGULAMASI NASIL TÜRKÇE'YE ÇEVRİLİR?

Uygulamayı Türkçe olarak kullanmak isteyenler için Zoom içerisinde Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ancak Google Lens gibi araçlarla geçici çeviri işlemi yapılabilir.