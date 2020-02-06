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06.02.2020 - 12:46 | | DHA

Zorla Türkiye'ye gönderilen göçmenler köy kahvesine sığındı!

Edirne’de, Yunanistan polisinin bazılarını darp edip, Türkiye'ye gönderdiği göçmenler, donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy kahvesine sığındı. Köylülerin temel ihtiyaçlarını giderdiği göçmenlerden yaralı olanlar hastanede tedavi altına alındı.

Zorla Türkiye'ye gönderilen göçmenler köy kahvesine sığındı!

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından yakalandı. İddiaya göre polis, göçmenlerin bazılarını dövdükten sonra zorla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi. Gece yarısı dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren göçmenler, Yunanistan'a sınır Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalıh köyüne gelerek, köy kahvesine sığındı.

Aralarında darp edilmiş 80 göçmeni gören köylüler, ısınmaları sağlayıp, giyecek ve yiyecek verdi. Köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere köyden aldı. Bu arada vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan göçmenler ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

 

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