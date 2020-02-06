06.02.2020 - 12:46 | | DHA
Zorla Türkiye'ye gönderilen göçmenler köy kahvesine sığındı!
Edirne’de, Yunanistan polisinin bazılarını darp edip, Türkiye'ye gönderdiği göçmenler, donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy kahvesine sığındı. Köylülerin temel ihtiyaçlarını giderdiği göçmenlerden yaralı olanlar hastanede tedavi altına alındı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından yakalandı. İddiaya göre polis, göçmenlerin bazılarını dövdükten sonra zorla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi. Gece yarısı dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren göçmenler, Yunanistan'a sınır Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalıh köyüne gelerek, köy kahvesine sığındı.
Aralarında darp edilmiş 80 göçmeni gören köylüler, ısınmaları sağlayıp, giyecek ve yiyecek verdi. Köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere köyden aldı. Bu arada vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan göçmenler ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.