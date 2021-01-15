Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

Törende, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, resmi kurum ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Karşıyaka ilçesindeki anıt mezara çelenk ve çiçek bıraktı. Programa katılan çok sayıda kadın da anıt mezara karanfil sundu. Nazlıaka, Zübeyde Hanım’ın bu dünyadan bedenen ayrılsa da ölümsüz bir şahsiyet olduğunu kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise İzmir’in İstiklal Mücadelesi’nde çok önemli bir yere sahip olduğunu anımsatarak, “İzmir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İzmirliler bu şanlı tarihinden hep onur ve gurur duymuşlardır. Bu onurlarından biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım’ı Karşıyaka’ya emanet etmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.



‘Saygı ve minnetle...’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 98’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım’ın cepheye giden Atatürk’e, “Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bil. Ve de Mustafa’m, zaferi ele almadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim” sözlerinin yer aldığı görseli de paylaştı.