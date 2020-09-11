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11.09.2020 - 18:44 |

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 15 bin TL'lik ikramiyenin kazananı...

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş günü boyunca gelinler tarafından yapılan yemekler gün sonunda kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Haftanın finalinde ise Zuhal Topal'ın oyları ile belirleniyor. Cuma akşamı gerçekleştirilen haftanın finalinde kazanan isim yarışmanın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklandı. İşte haftanın kazananı ve 15 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olan gelin...

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 15 bin TL'lik ikramiyenin kazananı...

Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada programının kazanını belli oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda kayınvalideler ve Zuhal Topal puanlamayı yapıyor. En çok puanı alan isim ise haftanın birincisi olarak ödülü kazanıyor. Peki 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

11 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zeliha Hanım günün son yarışmacısı Gülseher'e 3 puan verdi. Neslihan Hanım ise 9 puan verdi. Neslihan Hanım'ın verdiği puan yarışmanın sunucusu Zuhal Topal ve ev sahibi Zarife Hanım tarafından büyük takdirle karşılanırken Neslihan Hanım ve Nurcan Hanım arasında açıklanan puanın ardından tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Nurcan Hanım'da Zeliha Hanım'da Gülseher'e 3 puan vererek masada şaşkınlık yaşanmasına neden oldu. Nadide Hanım'da Zarife Hanım'ın gelini Güklseher'e 8 puan verdi.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beşincisi olan isim 23 puanla Duygu oldu. Haftanın dördüncüsü olan isim Özge oldu. Özge kayınvalidelerden 20 puan Zuhal Topal'dan ise 6 puan aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın üçüncüsü olan isim Ayşe oldu. Kayınvalideler'den 20 puan alan Ayşe, Zuhal Topal'dan 7 puan aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi Gamze oldu.

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